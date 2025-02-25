55 классов в псковских школах и десять групп в детских садах закрыты на карантин

23:12, 25 февраля 2025, ПАИ

В Псковской области 55 классов в 28 школах, десять групп в семи дошкольных учреждениях и две группы в профессионально-техническом училище закрыты на карантин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Меры введены в целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе.

Ранее сообщалось, что с 17 по 23 февраля Псковская станция скорой помощи выполнила 3 555 вызовов, 95 из них касались острого нарушения мозгового кровообращения у пациентов.