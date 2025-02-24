Сто случаев инсульта зарегистрировали медики скорой в Псковской области за неделю

22:59, 24 февраля 2025, ПАИ

С 17 по 23 февраля Псковская станция скорой помощи выполнила 3 555 вызовов , 95 из них касались острого нарушения мозгового кровообращения у пациентов. Об этом сообщается в группе «Псковская станция скорой помощи» в соцсети «ВКонтакте».

Медики выехали 584 раза на помощь к детям. 42 вызова связаны со случаями острого инфаркта миокарда. Также 354 вызова касались заболеваний ОРВИ. 22 вызова были на места ДТП, 31 – на пожары, 352 – в общественные места. Два вылета выполнялись силами санавиации.