Российское искусство переживает кадровый голод – министр культуры
Российское искусство переживает кадровый голод, заявила министр культуры Ольга Любимова в интервью газете «Аргументы и факты».
По её словам, проблема возникла ещё в 1990-е годы, когда после ухода выдающихся руководителей коллективы оставались без лидера. Сейчас особенно остро ощущается нехватка молодых и компетентных директоров театров и музеев.
«Мы сейчас бьёмся за то, чтобы такие управленцы в сфере культуры появлялись. Учим их быть именно руководителями», – отметила Ольга Любимова.
Однако кадровый голод не поспособствовал «отмене» русской культуры за рубежом. Культура является мощной объединяющей силой, способной преодолевать любые политические барьеры, подчеркнула министр.
Ранее сообщалось, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в Пскове в марте.
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