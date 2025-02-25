Российское искусство переживает кадровый голод – министр культуры

11:27, 26 февраля 2025, ПАИ

Российское искусство переживает кадровый голод, заявила министр культуры Ольга Любимова в интервью газете «Аргументы и факты».

По её словам, проблема возникла ещё в 1990-е годы, когда после ухода выдающихся руководителей коллективы оставались без лидера. Сейчас особенно остро ощущается нехватка молодых и компетентных директоров театров и музеев.

«Мы сейчас бьёмся за то, чтобы такие управленцы в сфере культуры появлялись. Учим их быть именно руководителями», – отметила Ольга Любимова.

Однако кадровый голод не поспособствовал «отмене» русской культуры за рубежом. Культура является мощной объединяющей силой, способной преодолевать любые политические барьеры, подчеркнула министр.

Ранее сообщалось, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в Пскове в марте.