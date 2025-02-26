Названы даты, в которые псковичи будут чаще всего играть свадьбы

12:57, 26 февраля 2025, ПАИ

Сочетание цифр 2 и 5, а также число 25 каждого месяца в этом году будут очень востребованы в Псковской области для регистрации браков, сообщили ПАИ в комитете юстиции Псковской области.

Так, 25 февраля в отделах ЗАГС Псковской области узаконили свои отношения 32 пары, из них 17 пар в отделе ЗАГС города Пскова.

Молодожены стремятся, чтобы их свадьба была запоминающейся, и из года в год стараются выбрать красивую или зеркальную дату в надежде, что это принесёт им счастливую семейную жизнь. Многие верят, что брак, который заключён в красивую дату, будет счастливым и крепким, но всё-таки семейное счастье зависит не от даты бракосочетания, а от самих супругов, подчеркнули в региональном комитете юстиции.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести выплаты за долгий брак. Так, супружеским парам, состоящим в зарегистрированном браке не менее 30 лет, предлагают выплачивать юбилейные выплаты в размере 30 тысяч рублей. Также предложено установить выплаты к 40-летию свадьбы – 40 тысяч рублей, к 50-летию – 50 тысяч рублей, к 60-летию – 60 тысяч рублей, к 70-летию – 70 тысяч рублей.