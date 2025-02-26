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Почему спецфонд будет восстанавливать именно порховскую усадьбу Строганова, рассказала Надежда Ягофарова

Почему специальный фонд будет восстанавливать именно усадьбу Строганова в Волышово Порховского района, рассказала член правления фонда «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово» Надежда Ягофарова в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Надежда Ягофарова в студии радио по видеосвязи. Фото: ПАИ

По словам Надежды Ягофаровой, знакомство с Волышово было практически случайным. «Мы с супругом не собирались в Псковскую область, но нам случайно рассказали об этой усадьбе, и мы поехали. Усадьба произвела сильное впечатление – такого красивого места, с такой многогранной историей я нигде не встречала, хотя достаточно путешествовала и по России, и за рубежом. Потом события стали разворачиваться сами собой: мы знакомились с реставраторами, архитекторами, волонтёрами, которые раньше занимались этим проектом, стали изучать историю усадьбы, архивные и охранные документы. И в итоге потратили два года, чтобы принять решение о создании фонда», – пояснила Надежда Ягофарова своё решение.

Она отметила, что усадебный комплекс в Волышово состоит из 44 объектов и 40 га парков. Пока фонд получил в аренду 12 из 44 объектов и будет заниматься их восстановлением.

Имение в Волышово. Фото: ПАИ

«У нас работает команда юристов, реставраторов, архитекторов, которые помогают нам общаться с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области и другими органами власти относительно документов. Путь не самый простой, прежде всего потому, что он занимает достаточно много времени и сил», – признала Надежда Ягофарова.

Главный усадебный дом в Волышово спроектирован в 1860-х годах. В архитектурный ансамбль имения входили большой парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки. Имение служило прежде всего для организации охоты, в которой в 1880-е годы участвовали граф С. А. Строганов, князья Б. А. Васильчиков и П. П. Голицын. Большая часть имения сохранилась в руинах. В 2018 году дом графа пострадал от пожара.

Ранее сообщалось, что на полное восстановление усадебного комплекса необходимо от 4 до 6 млрд рублей.

Также ПАИ публиковало личную историю петербурженки с псковскими корнями Екатерины Ивановой, чья бабушка училась в школе, которая более полувека назад размещалась в имении.

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