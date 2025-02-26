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Общество

Алексей Наумец: Главное, чтобы участники спецоперации имели возможность получить социальный лифт

Региональная кадровая программа «Герои земли Псковской» помогает военнослужащим, вернувшимся из зоны боевых действий, адаптироваться к мирной жизни. Ветераны смогут обучиться и работать по конкретной специальности, рассказал сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец.

Фото: ПАИ

«Самое главное, чтобы сейчас все, кто участвовал в специальной военной операции, имели возможность получить социальный лифт. Пройдя обучение они смогут прийти работать по конкретной специальности. В своем деле, в своей сфере они будут профессионалом. Смогу продолжить приносить пользу государству», – сказал сенатор РФ от Псковский области Алексей Наумец.

В честь Дня защитника Отечества была запущена региональная программа «Герои земли Псковской». Её участники и ветераны специальной военной операции смогут получить образование в Президентской академии и найти работу в государственных органах, органах местного самоуправления, общественных организациях и других учреждениях.

Регистрация участников программы продлится до 31 марта 2025 года на сайте герои.псков.рф.

В апреле участников программы ждут онлайн-тесты, а в мае – очные встречи с экспертной группой.

Кто будет наставниками у участников региональной программы «Герои земли Псковской», рассказала директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы Ирина Иванова.

Ранее сообщалось, что Алексей Наумец вручил одному из старейших десантников России медаль в честь 80-летия Победы

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