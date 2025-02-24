Кто станет наставниками участников региональной программы «Герои земли Псковской», рассказала Ирина Иванова
Кто будет наставниками у участников региональной программы «Герои земли Псковской», рассказала директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы Ирина Иванова на пресс-конференции сегодня, 24 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
«Как сказал Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] на первом заседании общественного совета, в первую очередь у одного из участников он сам будет наставником. А может быть, он выберет и не одного участника для того, чтобы быть наставником», – сказала Ирина Иванова.
Также наставниками будут вице-губернаторы, руководители органов исполнительной власти, руководители государственных корпораций.
«Нам здесь самое важное – подобрать тех наставников, которые смогут передать управленческий опыт и максимально будут заинтересованы и задействованы в жизни, в развитии своего наставляемого», – резюмировала Ирина Иванова.
Напомним, программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.
Добавим, что в регионе также создан общественный совет региональной программы «Герои земли Псковской». Его возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Заместителями председателя совета являются сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
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Кто станет наставниками участников региональной программы «Герои земли Псковской», рассказала Ирина Иванова
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