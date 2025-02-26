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Общество

Татьяна Москалькова призвала ускорить принятие закона об алиментах для детей после 18 лет

Ускорить принятие решения касательно законопроекта о выплате алиментов детям после 18 лет призвала Госдуму РФ уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Соответствующие предложения содержатся в докладе о деятельности омбудсмена за 2024 год.

Она подчеркнула актуальность этого вопроса, поскольку совершеннолетие не всегда означает полную финансовую независимость. По её мнению, было бы справедливо внести в Семейный кодекс Российской Федерации положение о праве совершеннолетних детей, обучающихся в образовательных учреждениях, на получение алиментов.

«Министерство юстиции России разработало соответствующий законопроект, и мы предлагаем ускорить его внесение в Государственную Думу», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что житель Псковской области накопил задолженность по алиментам на сумму более полутора миллионов рублей.

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