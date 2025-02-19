Более 1,5 миллиона рублей задолжал пскович по алиментам
Житель Псковской области накопил задолженность по алиментам на сумму более полутора миллионов рублей, сообщили ПАИ в УФССП России по Псковской области.
В Псковской области мужчина не выплачивал алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Сначала должник скрывался от сотрудников службы судебных приставов и игнорировал их звонки. В результате его объявили в розыск. Должностные лица межрайонного отделения судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей смогли найти его с помощью социальных сетей. В переписке сотрудник органа принудительного исполнения предупредил мужчину о возможной административной и уголовной ответственности.
Несмотря на предупреждение, пскович продолжал игнорировать свои родительские обязанности, что привело к привлечению его к административной ответственности. Однако в прошлом году он решил изменить свою жизнь и заключил контракт с Минобороны России. Он сообщил об этом судебному приставу-исполнителю, в результате часть дохода перечисляется службой в счёт погашения задолженности.
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