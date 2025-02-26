Диетолог назвала одну из причин переедания

22:26, 26 февраля 2025, ПАИ

Чрезмерное употребление пищи напрямую связано с тем, насколько человек сконцентрирован на процессе еды во время приёма пищи, утверждает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина.

«Мы устроены таким образом, что можем насытиться даже небольшими порциями, если будем получать удовольствие от еды и стимулировать определённые участки мозга. Затем начинает вырабатываться инсулин, который переносит глюкозу в клетки. Организм получает энергию, после чего запускаются другие процессы. Для этого необходимо есть медленно, не отвлекаясь на что-либо», – рассказала эксперт в беседе с «Радио 1».

Специалист отметила, что биохимические процессы или психические функции разделяют психику и соматику, а человеку надо это соединить.

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