Диетолог назвала одну из причин переедания
Чрезмерное употребление пищи напрямую связано с тем, насколько человек сконцентрирован на процессе еды во время приёма пищи, утверждает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина.
«Мы устроены таким образом, что можем насытиться даже небольшими порциями, если будем получать удовольствие от еды и стимулировать определённые участки мозга. Затем начинает вырабатываться инсулин, который переносит глюкозу в клетки. Организм получает энергию, после чего запускаются другие процессы. Для этого необходимо есть медленно, не отвлекаясь на что-либо», – рассказала эксперт в беседе с «Радио 1».
Специалист отметила, что биохимические процессы или психические функции разделяют психику и соматику, а человеку надо это соединить.
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