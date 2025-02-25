Самые полезные начинки для блинов назвала нутрициолог

18:59, 25 февраля 2025, ПАИ

Традиционные начинки для блинов зачастую не являются полезными, и для поддержания здоровья рекомендуется использовать альтернативные ингредиенты. Об этом в интервью «Газета.ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

«Чаще всего в блины добавляют сгущённое молоко, варенье, шоколадную пасту или просто сливочное масло с сахаром. Но проблема в том, что такие начинки могут превратить ваш завтрак в высококалорийное блюдо, которое не принесёт ни пользы, ни длительного чувства сытости», – отметила она.

Врач подчеркнула, что сам по себе блин, независимо от рецепта приготовления, не представляет опасности для организма, так как содержит около 100 калорий. Однако при добавлении начинки он становится слишком калорийным, а избыток сахара вызывает упадок энергии, который провоцирует желание есть больше.

По её словам, полезной альтернативой традиционным сладким начинкам, которая не вредит фигуре и обеспечивает длительное чувство сытости, может стать греческий йогурт с ягодами. Ягоды не только придают сладость, но и содержат витамины и антиоксиданты.

Также в блины можно добавить творог с мёдом или бананом. Такое блюдо будет полезным и сладким без добавления сахара. Кроме того, Хайкина предложила попробовать ореховую пасту с бананом, лосось с творожным сыром или яйцо с зеленью и шпинатом.

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