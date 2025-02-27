Об изменении цен на овощи и фрукты в Псковской области рассказали специалисты

15:34, 27 февраля 2025, ПАИ

О самых подорожавших и подешевевших фруктах и овощах с 17 по 24 февраля на прилавках в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, картофель подорожал на 8,07 %, бананы – на 3,3 %, столовая свёкла и свежие помидоры – на 1,83 %, репчатый лук – на 1,33 % и капуста белокочанная свежая – на 1,09 %.

Подешевели свежие огурцы и морковь: на 2,03 % и на 1,59 % соответственно.

Напомним, что в 2024 году в Псковской области собрали 32 тысячи тонн овощей, что на 18,4 % больше, чем в 2023 году. 130,3 тысячи тонн из них пришлось на сбор картофеля.

Добавим, что в прошлом году Псковская область оказалась на втором месте по производству сельхозпродукции в СЗФО.