Самые подорожавшие продовольственные товары в Псковской области назвали эксперты
О самых подорожавших с 17 по 24 февраля продовольственных товарах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная подорожала на 4,39 %, соль поваренная пищевая – на 3,54 %, пшено – на 3,39 %, пшеничная мука – на 2,21 %, баранина – на 2,07 %, чай чёрный байховый – на 1,55 %, подсолнечное масло – на 1,12 % и рыба мороженая неразделанная – на 1,02 %.
Напомним, что инфляция в Псковской области по итогам 2024 года снизилась и составила 8,16 %. Основной причиной её замедления стало расширение предложения некоторых продовольственных товаров.
Добавим, что сливочное масло в Псковской области подорожало на 1,49 %.
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