Самые подорожавшие продовольственные товары в Псковской области назвали эксперты

15:43, 27 февраля 2025, ПАИ

О самых подорожавших с 17 по 24 февраля продовольственных товарах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная подорожала на 4,39 %, соль поваренная пищевая – на 3,54 %, пшено – на 3,39 %, пшеничная мука – на 2,21 %, баранина – на 2,07 %, чай чёрный байховый – на 1,55 %, подсолнечное масло – на 1,12 % и рыба мороженая неразделанная – на 1,02 %.

Напомним, что инфляция в Псковской области по итогам 2024 года снизилась и составила 8,16 %. Основной причиной её замедления стало расширение предложения некоторых продовольственных товаров.

Добавим, что сливочное масло в Псковской области подорожало на 1,49 %.