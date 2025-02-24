В январе годовая инфляция ускорилась во всех регионах Северо-Запада, кроме Псковской области

19:16, 24 февраля 2025, ПАИ

В январе годовая инфляция ускорилась во всех регионах Северо-Запада, за исключением Псковской области, где к замедлению роста цен привело расширение предложения некоторых продуктов и услуг. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Банка РФ.

По данным Росстата, годовая инфляция в Псковской области в январе 2025 года снизилась до 8,16 % с 8,47 % в предыдущем месяце.

Годовой темп прироста цен в регионе остался ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (9,87 %) и в России в целом (9,92 %).

Основная причина замедления инфляции в Псковской области – расширение предложения некоторых продовольственных товаров и услуг, отметили в Центробанке. В целом по стране цены растут повышенными темпами из-за того, что спрос продолжает опережать объёмы производства товаров и услуг. В этих условиях Банк России поддерживает высокие ставки в экономике. Это будет способствовать замедлению инфляции и её возвращению к цели вблизи 4 % в 2026 году.

Какое влияние оказывает инфляция на развитие экономики, ранее рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.