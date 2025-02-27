Сливочное масло и молоко подорожали – Псковстат
О самых подорожавших и подешевевших с 17 по 24 февраля молочных продуктах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, сливочное масло подорожало на 1,49 %, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности – на 1,45 % и маргарин – на 1,33 %.
Подешевели сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие (на 3,81 %) и сметана (на 2,44 %).
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Ранее россиянам рассказали, что средняя стоимость набора продуктов для приготовления блинов в Масленичную неделю в этом году выросла на 5 %, до 142 рублей.
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