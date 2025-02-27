Какие продукты в Псковской области подешевели больше всего, рассказали аналитики
О самых подешевевших с 17 по 24 февраля продовольственных товарах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, варёная колбаса подешевела на 6,36 %, крупа гречневая ядрица – на 2,19 %, вермишель – на 2,15 %, десяток куриных яиц – на 1,82 %, шлифованный рис – на 1,45 % и хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 1,25 %.
Добавим, что в Псковской области среди овощей больше остальных, а именно на 8,07 %, подорожал картофель, а среди молочных продуктов на 1,49 % выросло в цене сливочное масло.
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