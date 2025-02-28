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Общество

Импортные макаронные изделия подорожают в марте

С 1 марта макаронные изделия итальянского бренда Barilla подорожают на 15–30 %, пишет «Коммерсантъ».

Фото: ПАИ

Крупный поставщик макаронных изделий «Барилла Рус» уже уведомил ретейлов об увеличении цен на 24 наименования продукции Barilla на 15–30 % и на ещё две позиции о незначительном повышении, однако ретейлы эту информацию пока не получили. Так, на 30 % подорожают «спагетти», «пенне», «ригате» и «фузилли», на 20 % – «лазанья», «фарфалле», «фетучинне» и «тальятелле», также на 15 % подорожают большинство соусов компании.

Причинами подорожания являются ослабление рубля и увеличение таможенной пошлины на 10 %, объяснили в Barilla.

Ранее псковичам рассказали, что с 17 по 24 февраля вермишель подешевела на 2,15 %, а самым подорожавшим продуктом стала колбаса полукопчёная и варёно-копчёная – её цена выросла на 4,39 %.

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