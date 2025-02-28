Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Началась газификация трёх деревень Невельского района

Началась газификация трёх деревень Невельского района, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото со страницы Антона Дымова в социальной сети «ВКонтакте»

Строительство внутрипоселковых газопроводов в деревнях Опухлики протяженностью 0,5 километра, Чижевщина протяженностью 2,7 километра и Лехово протяженностью 4,3 километра ведут в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021–2025 годы.

Благодаря новым газопроводам появится возможность для газификации 308 домовладений и одной котельной в деревне Опухлики, 220 домовладений и одной котельной в деревне Чижевщина и 224 домовладений в деревне Лехово.

Для газификации Невельского района уже построили два межпоселковых газопровода общей протяженностью около 68 километров.

Строительство второго межпоселкового газопровода протяженностью 15,3 километра деревни Иваново – Опухлики с отводами на деревни Крупевицы – Чижевщина – Гололобы завершили в ноябре 2024 года. Для надёжного газоснабжения установили пять пунктов редуцирования газа.

С приходом сетевого природного газа в новые населённые пункты Невельского района у их жителей появится возможность газифицировать свои домовладения в рамках догазификации.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяженностью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 февраля 2025

Разработка интернет-магазина на 1С-Битрикс
28 февраля 2025

Делегация из Псковской области принимает участие в слёте поисковых отрядов СЗФО
28 февраля 2025

Последствия жёсткой посадки самолёта ликвидировали на учениях в аэропорту Пскова
28 февраля 2025

Память десантников 6-й роты почтили у мемориала в Выбутах
28 февраля 2025

Квартира в Пскове вошла в тройку самых дорогих на Северо-Западе
28 февраля 2025

Общественная палата региона представит Александра Котова к званию «Почётный гражданин Псковской области»
28 февраля 2025

Запрет на продажу энергетиков детям вступит в силу в России 1 марта
28 февраля 2025

Врач-иммунолог станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...