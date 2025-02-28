Началась газификация трёх деревень Невельского района

12:08, 28 февраля 2025, ПАИ

Началась газификация трёх деревень Невельского района, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Строительство внутрипоселковых газопроводов в деревнях Опухлики протяженностью 0,5 километра, Чижевщина протяженностью 2,7 километра и Лехово протяженностью 4,3 километра ведут в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021–2025 годы.

Благодаря новым газопроводам появится возможность для газификации 308 домовладений и одной котельной в деревне Опухлики, 220 домовладений и одной котельной в деревне Чижевщина и 224 домовладений в деревне Лехово.

Для газификации Невельского района уже построили два межпоселковых газопровода общей протяженностью около 68 километров.

Строительство второго межпоселкового газопровода протяженностью 15,3 километра деревни Иваново – Опухлики с отводами на деревни Крупевицы – Чижевщина – Гололобы завершили в ноябре 2024 года. Для надёжного газоснабжения установили пять пунктов редуцирования газа.

С приходом сетевого природного газа в новые населённые пункты Невельского района у их жителей появится возможность газифицировать свои домовладения в рамках догазификации.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяженностью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта.