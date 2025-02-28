Более 200 артистов примут участие в масштабной реконструкции ко Дню Победы в Пскове

15:54, 28 февраля 2025, ПАИ

Более 200 артистов примут участие в фестивале-реконструкции «На нашей улице Победа», который пройдёт в этом году в Псковской области. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова на заседании организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» сегодня, 28 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с 25 апреля по 9 мая пройдет показ мультимедийного спектакля. «В настоящее момент тщательно прорабатываем сценарий, согласовываем с экспертами. Показы в Великих Луках и Опочке будут организованы также ответственно, чтобы как можно больше людей могли увидеть его на большом экране», – отметила она.

Кроме того, в преддверии 9 Мая в муниципалитетах пройдут торжественные церемонии возложения цветов, а в Пскове пройдёт первая масштабная реконструкция «На нашей улице Победа», где будет воссоздано 9 мая 1945 года. «Ведём переговоры с артистами и театралами. Планируем участие более 200 актеров и артистов. Творческие коллективы из региона представят свои программы», – рассказала Илианна Петрова и добавила, что в финале мероприятия состоится концерт эстрадно-джазового оркестра.

Также в этом году снова пройдёт военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион». «Уже приняты положительные решения. Концепция фестиваля согласована. 6 и 7 сентября будет показ на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Также будет специальный концерт для семей участников СВО», – поделилась председатель комитета по культуре.

Всего в Псковской области пройдет более 800 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы.