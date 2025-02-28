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Общество

Все долги по зарплате ликвидировали в Псковской области – Псковстат

Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области по состоянию на конец января 2025 года составила ноль рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Скриншот: пресс-служба Псковстата

Напомним, что декабрьские долги прошлого года в размере 1,722 млн рублей по зарплате работодатели ликвидировали ещё в начале января этого года.

Добавим, что в ушедшем году месяцами с наибольшими долгами работодателей перед своими подчинёнными стали июль и сентябрь – тогда бизнес задолжал работникам более 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата россиян по итогам 2024 года выросла во всех регионах. В Псковской области зарплата людей варьируется от 26 до 54 тысяч рублей.

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