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Общество

Газопровод ввели в эксплуатацию в псковской деревне Дурково

Внутрипоселковый газопровод протяженностью 1,4 километра для подключения 16 домовладений в деревне Дурково ввели в эксплуатацию в Псковском районе. Работы выполнили в рамках догазификации, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

С жителями деревни заключили 14 договоров, первое домовладение уже подключили к сетевому газу.

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Всего от жителей Псковского района приняли более 3,4 тысячи заявок на догазификацию. Для обеспечения возможности подключения домовладений построили более 190 километров внутрипоселковых сетей.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяженностью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта.

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