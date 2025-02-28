Газопровод ввели в эксплуатацию в псковской деревне Дурково

17:43, 28 февраля 2025, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод протяженностью 1,4 километра для подключения 16 домовладений в деревне Дурково ввели в эксплуатацию в Псковском районе. Работы выполнили в рамках догазификации, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

С жителями деревни заключили 14 договоров, первое домовладение уже подключили к сетевому газу.

Всего от жителей Псковского района приняли более 3,4 тысячи заявок на догазификацию. Для обеспечения возможности подключения домовладений построили более 190 километров внутрипоселковых сетей.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяженностью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта.