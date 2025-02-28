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Общество

Мошенники от лица митрополита Матфея устроили фейковую рассылку верующим в мессенджере

Мошенники от лица митрополита Матфея устроили фейковую рассылку сообщений в популярном мессенджере, рассказали в пресс-службе Псковской епархии.

В феврале 2025 года мошенники, используя фейковый аккаунт известного мессенджера, устроили рассылку ложных сообщений от лица митрополита Псковского и Порховского Матфея псковским верующим.

Информационная служба призывает быть бдительными и не поддаваться на провокации аферистов, а также напоминает, что связаться с правящим архиереем епархии можно только через официальные средства связи, указанные на сайте Псковской епархии в разделе «Контакты», или лично, записавшись на приём и посетив Псковское епархиальное управление.

Ранее сообщалось, что фейк о взятии биометрических данных на дому опровергли псковские правоохранители.

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