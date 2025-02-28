Модернизированный кадровый центр «Работа России» открыли в Островском районе

18:57, 28 февраля 2025, ПАИ

Торжественная церемония открытия модернизированного кадрового центра «Работа России» в Островском районе состоялась в пятницу, 28 февраля. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

Старт работе обновлённого центра дали председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, глава Островского района Дмитрий Быстров и директор кадрового центра в Островском районе Светлана Григорьева.

Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков отметил значимость модернизации центров для социальной стабильности региона: «Надеюсь, что такие прекрасные условия будут созданы во всех кадровых центрах нашей области. Ведь человек проводит большую часть своей сознательной жизни на работе, и замечательно, когда рабочее место комфортное, уютное. Поздравляю вас с новыми рабочими местами и желаю, чтобы вы здесь эффективно работали».

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова отметила значимость сегодняшнего события. «Это результат большого опыта нашей предыдущей работы и огромной работы последних трёх лет, которые позволили вступить в проект комплексной модернизации кадровых центров и воплотить в жизнь все наши планы, создать условия для комфортной работы для наших сотрудников и граждан, которые к нам обращаются», – сказала она.

Глава Островского района Дмитрий Быстров подчеркнул, что его приятно поразили обновлённые помещения кадрового центра. «Жизнь меняется, и если мы хотим соответствовать вызовам, которые она перед нами ставит, мы должны им соответствовать. Этот центр является олицетворением новых возможностей, которыми могут воспользоваться наши граждане. То, что мы сегодня увидели, – это новый уровень, особенно если учесть, что наш город – военный и многие его жители находятся в зоне специальной военной операции. И по возвращении им потребуется помощь, которую им смогут оказать и в этом кадровом центре», – отметил Дмитрий Михайлович.

Во время церемонии открытия прошла экскурсия по новому пространству островского кадрового центра. Гости центра смогли воочию убедиться, что кадровый центр стал по-настоящему современным, с зонами работы с посетителями. Здесь есть зона цифровых сервисов, зона ожидания, зона взаимодействия с соискателями и даже детская зона, где можно занять ребятишек, пока их родители взаимодействуют с сотрудниками центра. Особо стоит отметить уникальное оформление кадрового центра в Острове: его интерьер украшают в том числе изображения знаменитых цепных мостов и их архитектора.

В этот день были проведены первые мероприятия. Так, для подростков из «Движения первых» была организована профориентационная игра «Кадры», направленная на развитие профессиональных навыков и знаний.

Особое внимание было уделено участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. В рамках открытия прошло первое заседание Клуба участников СВО и членов их семей и круглый стол на тему трудоустройства и адаптации этой категории граждан.

Это событие стало важным этапом модернизации кадровой службы в Островском районе. Островичи смогут воспользоваться широким спектром услуг – от помощи в выборе профессии, подбора вакансий или переобучения до составления резюме и подготовки к собеседованиям. Кадровый центр продолжит организовывать ярмарки трудоустройства и мероприятия по профориентации для школьников и студентов.

Модернизация кадровой службы стала возможной благодаря реализации нацпроекта «Демография», который был преобразован в новый нацпроект «Кадры». Кадровый центр получил новую материально-техническую базу, современное оборудование и программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что кадровые центры откроют в каждом муниципалитете Псковской области.