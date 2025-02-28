Заседание оргкомитета «Победа» под председательством псковского губернатора состоялось в правительстве региона

23:47, 28 февраля 2025, ПАИ

Заседание оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялось в правительстве региона. Одной из тем заседания стала подготовка к проведению значимых культурных событий, посвящённых Великой Победе, в регионе их запланировано более 800, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Продолжается работа над проектом «Славе не меркнуть – подвигу жить». 20 февраля в Доме молодёжи состоялась премьера фильма о Павле Горбоконенко. К 9 мая будут представлены ещё две премьеры, ведётся работа над сценарием нового фильма.

Для анимационных фильмов о героях Великой Отечественной войны уже выбраны три персонажа: Мария Пынто, Клавдия Назарова и Михаил Харченко.

Первая масштабная реконструкция «На нашей улице Победа», которая воссоздаст атмосферу мая 1945 года, соберёт более 200 артистов. На сцене в стиле 40-х годов 9 Мая псковские коллективы представят патриотические музыкальные номера. Завершится праздник концертом эстрадно-джазового оркестра Псковской области.

В рамках Всероссийского театрального проекта «Школьная классика» в регионе состоится финальный этап фестиваля патриотической постановки «Классика Победы. Память поколений».

На организационном комитете обсудили вопросы подготовки к мероприятиям в приграничных муниципалитетах – Себежском районе, Пыталовском и Печорском округах.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это решение – дань уважения героям всех поколений, от тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, до тех, кто выполняет свой долг в зоне специальной военной операции. Оно подчёркивает связь времён и непреходящую ценность патриотизма и защиты Отечества.