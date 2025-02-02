«Тема недели»: Год защитника Отечества открылся в Псковской области

13:24, 02 февраля 2025, ПАИ

В Псковской области официально открылся Год защитника Отечества, объявленный президентом Владимиром Путиным. Открыли его, совместив с оргкомитетом по празднованию 80-летия Победы. Еще одно событие – предварительное подведение итогов реализации в регионе нацпроектов. Кроме того, на сессии областного Собрания ректор ПсковГУ Наталья Ильина рассказала о реальности развития университета и развеяла большое число мифов вокруг высшего образования. Об этих событиях – в очередном выпуске авторской программы «Тема недели». Псковское агентство информации представляет текстовую версию программы.

На этой неделе в Псковской области официально стартовал Год защитников Отечества. Его открытие в регионе прошло на заседании оргкомитета по празднованию 80-летия Победы. которое провел губернатор Михаил Ведерников.

Не для кого не секрет, что Псковская земля с точки зрения военной истории – особая. Наша область – форпост России на западных рубежах. Сотни сражений, поколения воинов, тысячи героев – это все о нас, о псковичах. Поэтому и отношение к объявленному Году защитников Отечества у нас особое. Для Псковской области 2025 год – это не только 80-летие Победы, это и еще несколько памятных годовщин, одна из которых 25-летие подвигу воинов-десантников 6 роты и разведчиков 2 бригады.

Для меня, моих коллег журналистов Год защитников Отечества начался на Идрицкой земле – Родине Знамени Победы.

В Себежском районе я бывал не один раз, Себеж люблю. Но никогда не был ни в Идрице, ни у монумента «Знамя Победы». Этот пробел удалось закрыть. При поддержке Союза журналистов России редакторы всех районных изданий, ветераны СВО, соотечественники, профсоюзы – все вместе мы побывали на Идрицкой земле.

Краевед, историк, военкор, бывший морской офицер Владимир Спиридонов, которого в Себежском районе знают, пожалуй, все и каждый, рассказывал нам о своей малой Родине – в Идрице он с трех лет. О трагедиях Великой Отечественной войны: жителях местных деревней, из которых откачивали кровь, о малышах, которые умирали на руках мам в концлагерях – и это не общими словами, а с именами, фамилиями... Такое можно слушать только крепко сжав зубы.

Говорил он о том, как 150-й дивизия получила звание Идрицкой, как с 171-й Идрицкой же дивизией (в боях под Идрицей девять воинских соединений получили почетное звание «Идрицкое») буквально на острие атаки штурмовали Берлин и брали рейхстаг.

В центре Идрице есть воинское захоронение. Тут и воины Великой Отечественной, а теперь еще и бойцы СВО. На мемориальных плитах имена и лица парней, которые еще вчера ходили по соседним улицам.

Удивительно (или как раз не удивительно, а совершенно нормально), как жители Идрицкой земли внимательно относятся к сохранению истории.

Чтобы проникнуться этим, надо там побывать и послушать. Рассказ заинтересованного человека о судьбах людей – это сильно. Просто слушать и быть безучастным не получится.

В этом году Россия и Псковская область приступает к реализации новых национальных проектов. Несколько дней назад глава региона Михаил Ведерников подвел итоги реализации нацпроектов за 2024 год. И нашей области есть чем гордится. Второе место в Северо-западном округе это дорогого стоит.

Напомню, качество исполнения национальных проектов напрямую влияет на то, сколько средств из федерального бюджет удастся привлечь региону в дальнейшем.

Напомню, на Первом Псковском вышел цикл роликов, где наши с вами земляки рассказывают о тех позитивных изменениях, что произошли в их жизни. Оказывается, что часто за теплой жизненной историей обычного человека стоят национальные проекты.

На январский сессии Псковского областного Собрания в рамках парламентского часа выступила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. Кстати, до этого депутаты побывали в лечебном корпусе вуза, в Передовой инженерной школе, где вживую увидели, как развивается вуз.

Наталья Ильина, выступая, подробно рассказала о том, чего университет достиг и планах развития. Такая встреча в законодательном органе однозначно оказалась полезной для всех. В том числе, с точки зрения разрушения старых стереотипов, некоторые из которых поддерживают люди далекие от системы высшего образования.

По традиции слежу за ходом муниципальной реформы. На этой неделе депутаты Островского районного собрания единодушно поддержали решение о преобразовании муниципалитета в округ. В феврале в областном Собрании планируется рассмотреть целый пакет законопроектов о преобразовании в округа десяти районов.