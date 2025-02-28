Более 3,5 тыс. жителей Псковской области получат юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы

23:54, 28 февраля 2025, ПАИ

Заседание оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялось в правительстве региона. В ходе обсуждения также была затронута тема вручения юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» от имени президента России Владимира Путина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Памятные награды во всех муниципалитетах вручают ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гражданам, приравненным к ним, губернатором, главами городов, районов и муниципальных округов. Всего в Псковской области юбилейные медали получат более 3,5 тысячи человек.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что к процессу вручения медалей следует подойти с особым вниманием. Необходимо заранее согласовать сроки, место и формат вручения с самим ветераном или его родственниками.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что ещё пятерым ветеранам Великой Отечественной войны из Псковского района вручили юбилейные медали.