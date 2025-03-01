Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Несовершеннолетнего госпитализировали после ДТП в Пскове

Два автомобиля столкнулись у дома № 9 на Октябрьском проспекте в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Фото здесь и далее: ПАИ

В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир «Лады Гранты». Его госпитализировали в больницу.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 марта 2025

Несовершеннолетнего госпитализировали после ДТП в Пскове
28 февраля 2025

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Порховском округе
28 февраля 2025

В центре Пскова найден утопленник
28 февраля 2025

Семь лет тюрьмы получил иностранец за попытку сбыта наркотиков в Пскове
28 февраля 2025

Путешествие по России закончилось для гдовича тюрьмой
28 февраля 2025

За спасение бабушки министр внутренних дел РФ наградил псковского полицейского и его коллег
28 февраля 2025

Обвиняемого в подготовке покушения на митрополита Тихона ранее задерживали за неповиновение полиции
28 февраля 2025

Подозреваемые в покушении на митрополита Тихона рассказали, когда должно было состояться убийство

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...