Несовершеннолетнего госпитализировали после ДТП в Пскове

09:58, 01 марта 2025, ПАИ

Два автомобиля столкнулись у дома № 9 на Октябрьском проспекте в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир «Лады Гранты». Его госпитализировали в больницу.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.