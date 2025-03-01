Несовершеннолетнего госпитализировали после ДТП в Пскове
Два автомобиля столкнулись у дома № 9 на Октябрьском проспекте в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир «Лады Гранты». Его госпитализировали в больницу.
На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
За спасение бабушки министр внутренних дел РФ наградил псковского полицейского и его коллег
Обвиняемого в подготовке покушения на митрополита Тихона ранее задерживали за неповиновение полиции