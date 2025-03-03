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Спорт

Псковские ветераны СВО представят регион на первом «Кубке защитников Отечества» по зимним видам спорта

Четыре участника специальной военной операции из Псковской области представят регион на первом всероссийском «Кубке защитников Отечества» по зимним видам спорта. Соревнования пройдут в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта, сообщили ПАИ в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Фото фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

В соревнованиях примут участие более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России. В программу состязаний включены различные дисциплины, такие как лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд.

Спортсмены из Пскова будут выступать в дисциплинах «горнолыжный спорт» и «биатлон». В настоящее время они активно тренируются, готовясь представить свой регион на всероссийских соревнованиях.

Статс-секретарь и заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что защитники проявляют активность во всех сферах жизни и спорт является ярким примером этого. Она подчеркнула, что не раз наблюдала, как ветераны, занимаясь спортом, возвращаются к мирной жизни, восстанавливаются после тяжелых травм, достигают новых высот и вдохновляют окружающих своим примером.

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