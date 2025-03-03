Псковские ветераны СВО представят регион на первом «Кубке защитников Отечества» по зимним видам спорта

17:56, 03 марта 2025, ПАИ

Четыре участника специальной военной операции из Псковской области представят регион на первом всероссийском «Кубке защитников Отечества» по зимним видам спорта. Соревнования пройдут в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта, сообщили ПАИ в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

В соревнованиях примут участие более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России. В программу состязаний включены различные дисциплины, такие как лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд.

Спортсмены из Пскова будут выступать в дисциплинах «горнолыжный спорт» и «биатлон». В настоящее время они активно тренируются, готовясь представить свой регион на всероссийских соревнованиях.

Статс-секретарь и заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что защитники проявляют активность во всех сферах жизни и спорт является ярким примером этого. Она подчеркнула, что не раз наблюдала, как ветераны, занимаясь спортом, возвращаются к мирной жизни, восстанавливаются после тяжелых травм, достигают новых высот и вдохновляют окружающих своим примером.