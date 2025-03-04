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Общество

Мария Филонова: Мы обязательно ездим в районы и проводим там встречи с семьями участников СВО

Представители регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Псковской области выезжают в муниципалитеты на постоянной основе и встречаются там с членами семей участников СВО, рассказала руководитель регштаба, общественный помощник Мария Филонова на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Скриншот видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«Первое, чем хочется поделиться, – это тем, что мы обязательно ездим в районы и проводим там встречи. В субботу, например, мы посетили Пустошку, поздравили женщин с наступающим 8 Марта, провели мастер-класс для деток и женщин, а также духовно-психологическую встречу. После встреч мы всегда ходим в храм», – отметила Мария Филонова.

Кроме того, каждую субботу в Доме молодёжи проходят мастер-классы, куда приходят и женщины, и дети защитников Отечества, добавила она. «Также мы сотрудничаем с музеями. В муниципалитетах собираются и плетут сети», – подчеркнула Мария Филонова.

Ранее сообщалось, что более шести тысяч обращений поступило в штаб Комитета семей воинов Отечества Псковской области за два года.

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