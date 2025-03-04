Мария Филонова – об уроках мужества в школах: Ребят истории героев очень вдохновляют

23:43, 04 марта 2025, ПАИ

Уроки мужества и диалоги о важном организует в школах региональный штаб Комитета семей воинов Отечества Псковской области. Об этом рассказала руководитель регштаба, общественный помощник губернатора Мария Филонова на совещании с главой региона Михаилом Ведерниковым. Видео встречи он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Конечно же, мы проводим уроки мужества, диалоги с героями, «Разговоры о важном». Мы рассказываем о героях Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни, об участниках специальной военной операции. Рассказываем, кто они и какие подвиги совершили. Ребят это очень вдохновляет. Стараемся встречаться со всеми молодыми ребятами, и с юнармейцами, конечно, тоже», – отметила Мария Филонова.

К мероприятиям в том числе привлекают действующих военнослужащих, добавила она. «Помогает нам в этом и фонд «Защитники Отечества», с которым мы как одна семья», – подчеркнула Мария Филонова.