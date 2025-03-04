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Общество

Мария Филонова – об уроках мужества в школах: Ребят истории героев очень вдохновляют

Уроки мужества и диалоги о важном организует в школах региональный штаб Комитета семей воинов Отечества Псковской области. Об этом рассказала руководитель регштаба, общественный помощник губернатора Мария Филонова на совещании с главой региона Михаилом Ведерниковым. Видео встречи он опубликовал в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников провёл встречу с Марией Филоновой. Скриншот видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«Конечно же, мы проводим уроки мужества, диалоги с героями, «Разговоры о важном». Мы рассказываем о героях Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни, об участниках специальной военной операции. Рассказываем, кто они и какие подвиги совершили. Ребят это очень вдохновляет. Стараемся встречаться со всеми молодыми ребятами, и с юнармейцами, конечно, тоже», – отметила Мария Филонова.

К мероприятиям в том числе привлекают действующих военнослужащих, добавила она. «Помогает нам в этом и фонд «Защитники Отечества», с которым мы как одна семья», – подчеркнула Мария Филонова.

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