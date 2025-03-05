Владельцы детских центров Псковской области должны обучать сотрудников оказанию экстренной медицинской помощи – эксперт

16:17, 05 марта 2025, ПАИ

Владельцы детских центров Пскова, в которых присутствуют травмоопасные аттракционы, например батуты, должны обучать своих сотрудников не только экстренной медицинской помощи, считает главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев.

«Персонал надо учить не только оказанию экстренной медпомощи, но и основным типам травматизма, которые возникают на подобного рода аттракционах, чтобы не упустить важные моменты», – заявил главврач в беседе с корреспондентом ПАИ.

Пока этого не происходит, число травм уменьшаться не будет. При этом, считает Евгений Васильев, «закрывать детские центры нельзя, но необходимо проводить повышение квалификации специалистов, которые там работают, – это является обязанностью каждого работодателя».

Ранее Евгений Васильев отметил, что с увеличением числа батутных центров в городе увеличилось число детских травм.

В социальных сетях Пскова обсуждается очередной случай травмирования ребенка в детском центре одного из торгово-развлекательных комплексов. Мама девочки рассказала, что ее дочь еще в ноябре прошлого года сильно повредила ногу на батутном аттракционе в этом центре. С тех пор женщина пытается добиться, чтобы сотрудники центра ответили за травмы ребенка.