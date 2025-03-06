Михаил Ведерников дал старт радиовещанию на всю область

11:20, 06 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал старт областному вещанию старейшей псковской радиостанции «7 НЕБО» сегодня, 6 марта.

«Значение объективной, оперативной информации в современном мире переоценить сложно. Но не менее важно, когда ты едешь через Псковскую область или едешь из одного муниципалитета в другой, не искать что-то на радиоволнах, а наслаждаться музыкой на той радиостанции, которая тебе нравится, которая тебе по душе», – сказал Михаил Ведерников, запуская областное вещание радиостанции «7 НЕБО» во время радиомарафона.

«Очень важно, что своевременно всю информацию будут получать одновременно во всех уголках нашей области, даже в самых отдаленных. Почти 90 процентов населения получат возможность ловить качественный сигнал, и рассчитываю, что неизменно интересный контент», – подчеркнул глава региона.

«7 НЕБО» становится единственной в регионе местной радиостанцией со столь широким охватом вещания с севера на юг и с запада на восток.

Для расширения охвата была проделана большая работа. Главный радиочастотный центр России разработал электромагнитную совместимость будущих частот. Согласование проходило с Министерством обороны и международными организациями связи. Все документы проверялись, решение о выдаче разрешений на каждую дополнительную частоту принималось в Роскомнадзоре.

Специалисты российской телерадиопередающей сети в Псковской области установили и смонтировали оборудование на четырех самых высоких вышках для трансляции радио «7 НЕБО».