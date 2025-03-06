Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области

12:15, 06 марта 2025, ПАИ

Специалисты Псковского областного ОРТПЦ РТРС России установили и смонтировали передающее оборудование радио «7 НЕБО» на четырех самых высоких радиомачтах региона. Это позволяет добиться устойчивого и качественного сигнала в муниципалитетах области.

Для расширения зоны охвата «7 НЕБА» на территории Псковской области была использована техника отечественного производства.

Старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона, который в эти минуты продолжается в прямом эфире.

«Очень важно, что своевременно всю информацию будут получать одновременно во всех уголках нашей области, даже в самых отдаленных», – подчеркнул Михаил Ведерников.