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Общество

Подарки передали приюту «Лесопилка» волонтёр из Голландии и псковские школьники

Ученики естественно-математического лицея № 20 и волонтер из Голландии передали подарки в приют «Лесопилка» в Пскове. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Фото: приют «Лесопилка»

Волонтеры поделились фотографией и поблагодарили неравнодушных людей. «Спасибо ученикам, их родителям и педагогам лицея за огромное количество нужных и вкусных подарков. Спасибо нашему дорогому и любимому другу из Голландии», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что волонтёры посетили псковский зооприют «Лесопилка».

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