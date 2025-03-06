Подарки передали приюту «Лесопилка» волонтёр из Голландии и псковские школьники

15:23, 06 марта 2025, ПАИ

Ученики естественно-математического лицея № 20 и волонтер из Голландии передали подарки в приют «Лесопилка» в Пскове. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры поделились фотографией и поблагодарили неравнодушных людей. «Спасибо ученикам, их родителям и педагогам лицея за огромное количество нужных и вкусных подарков. Спасибо нашему дорогому и любимому другу из Голландии», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что волонтёры посетили псковский зооприют «Лесопилка».