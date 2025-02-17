Волонтёры посетили псковский зооприют «Лесопилка»

19:19, 17 февраля 2025, ПАИ

Волонтёры Ресурсного центра добровольчества Псковской области побывали в псковском зооприюте «Лесопилка». Об этом ПАИ сообщили добровольцы.

Кроме прогулки с подопечными ребята помогли перенести и сложить дрова.

«Напоследок по традиции заглянули в «кошачку» и уделили время котикам. Каждый участник встречи получил порцию любви и добра», – рассказали в центре добровольчества.

Ранее сообщалось, что собаку, которая оказалась на льдине, дрейфующей посередине реки Псковы, спасли жители СНТ «Черняковицы-2» в Псковском районе.