Волонтёры посетили псковский зооприют «Лесопилка»
Волонтёры Ресурсного центра добровольчества Псковской области побывали в псковском зооприюте «Лесопилка». Об этом ПАИ сообщили добровольцы.
Кроме прогулки с подопечными ребята помогли перенести и сложить дрова.
«Напоследок по традиции заглянули в «кошачку» и уделили время котикам. Каждый участник встречи получил порцию любви и добра», – рассказали в центре добровольчества.
Ранее сообщалось, что собаку, которая оказалась на льдине, дрейфующей посередине реки Псковы, спасли жители СНТ «Черняковицы-2» в Псковском районе.
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