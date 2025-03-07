Как защитить подростков от вербовки в диверсанты, рассказали псковичам на областном родительском собрании

07:25, 07 марта 2025, ПАИ

В Псковской области прошло областное родительское собрание, в том числе посвящённое предупреждению вербовки подростков для совершения преступлений. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Начальник отдела региональной политики комитета Андрей Ниневский рассказал о реальных историях, когда подростки за небольшое вознаграждение совершали поджоги объектов критически важной инфраструктуры: энергообъектов, коммуникаций, государственных учреждений и транспорта. Все эти случаи связаны с вербовкой украинскими спецслужбами через социальные сети. Совершённые преступления грозят подросткам до 20 лет лишения свободы. В Пскове такой случай тоже был: 19-летняя девушка по инструкции неизвестных подожгла полицейский автомобиль.

На собрании родителям описали типичный портрет потенциальной жертвы вербовщиков, рассказали о психологических методах воздействия, которые используют злоумышленниками, а также дали практические рекомендации по защите детей.

Комитет по образованию Псковской области призывает родителей быть бдительными и активно участвовать в защите своих детей от подобных угроз.