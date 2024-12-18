Сломала себе жизнь: в Пскове 19-летняя девушка подожгла автомобиль, следуя инструкции неизвестных

20:03, 18 декабря 2024, ПАИ

Попав под влияние неустановленных лиц, 19-летняя девушка совершила поджог автомобиля в Пскове. На данный момент она задержана, проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Несмотря на проведение масштабной информационно-разъяснительной работы со стороны правительства Псковской области, УМВД, УФСБ и АТК, направленной на доведение информации о механизмах вовлечения гражданских лиц в диверсионно-террористическую деятельность, организуемую дистанционно и через мошеннические действия с оказанием серьёзного психологического давления, в Пскове произошёл вопиющий случай», – говорится в сообщении.

Михаил Ведерников напомнил, что нужно быть бдительными при общении с неизвестными в интернете или по телефону. Насторожиться стоит, если лица представляются сотрудниками правоохранительных органов или требуют совершить противоправное действие.

«Несмотря на мотив ваших действий, любое следование инструкциям мошенников – крайне серьёзное преступление и может квалифицироваться как террористический акт. И наказание за него последует самое суровое. Выводы делать следствию, но уже сейчас ясно, что девушка сломала себе жизнь», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Телефоны для оперативного сообщения информации: УФСБ России по Псковской области – (8 8112) 72-52-00, 66-22-66, УМВД России по Псковской области – (8 8112) 66-16-49, 59-22-33.