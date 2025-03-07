О целях партизанов в годы Великой Отечественной войны рассказал Михаил Ведерников

10:57, 07 марта 2025, ПАИ

О целях партизанов в годы Великой Отечественной войны рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом выпуске рубрики «Родина Знамени Победы» в своём Telegram-канале.

Территория, контролируемая партизанами, составляла почти десять тысяч квадратных километров. На ней в разное время действовали от пяти до 35 тысяч бойцов, отметил он.

«Изначально перед партизанами было поставлено две цели - нарушение коммуникаций врага и подготовка возможного плацдарма для авиадесантной операции. Но, как показала практика, партизаны сумели сделать гораздо больше, во многом благодаря опытным кадрам и заблаговременной организации логистики», - подчеркнул глава региона.

Кроме того, на фоне событий первой четверти XX века в стране накопился уникальный опыт партизанской борьбы. «Наши диверсанты сражались против Кайзеровской Германии, против Японии. Всем известны события гражданской войны, когда красные партизаны успешно действовали в глубоком тылу белых. Участники этих событий к моменту начала Великой Отечественной войны были живы, готовы сражаться за родину и делиться опытом», - рассказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что, например, в Невеле действовали партизаны, которые свой первый опыт получили еще во время Первой мировой войны, причем на территории Псковщины.

Напомним, новую рубрику губернатор запустил в своих соцсетях 19 января. В последнем видео из цикла речь шла об истории Псковского края, отражённой в экспонатах Музея Победы в Москве.