Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»

19:41, 06 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём Telegram-канале новое видео из цикла «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён годовщине отправки партизанского обоза в блокадный Ленинград.

«Годовщина отправки партизанского обоза в блокадный Ленинград – значимая дата, о которой многое можно рассказать», – отметил глава региона.

В новом выпуске цикла он рассказал, почему псковские партизаны были на тот момент лучшими в мире, а также о том, как именно им пришла в голову идея пройти через линию фронта с огромным обозом с провизией.

Напомним, новую рубрику губернатор запустил в своих соцсетях 19 января. В последнем видео из цикла речь шла об истории Псковского края, отражённой в экспонатах Музея Победы в Москве.