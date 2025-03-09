Причину тёплой погоды в Европейской России объяснил эксперт

09:55, 09 марта 2025, ПАИ

Почему в Европейской части России наблюдается тёплая погода, объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

По его словам, причиной стало отсутствие снега. Если бы он был, тогда бы температура была на 3–4 градуса ниже. При отсутствии снега любой прогрев почвы тут же сказывается на температуре воздуха, объяснил специалист.

Притом он добавил, что температура была бы ниже при наличии снега высотой от 5 до 10 сантиметров.

Ранее жителям Европейской части России рассказали, какая погода ждёт их в марте. Прогноз на март для жителей Псковской области можно найти здесь.