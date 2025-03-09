Юрий Семёнов: «7 НЕБО» – одна из самых любимых моих радиостанций

14:49, 09 марта 2025, ПАИ

Глава Порховского муниципального округа Юрий Ильин рассказал, что радиостанция «7 НЕБО» – одна из его любимых.

«Я открою вам небольшой секрет. «7 НЕБО» – это одна из самых любимых моих радиостанций. Всегда в машине включаю именно «7 НЕБО» по одной простой причине: у вас очень хорошая, качественная музыка всех направлений, и самое главное, что у вас мы можем узнать свежие новости о регионе. Радио в машине у меня играет всегда, и это «7 НЕБО». Думаю, что наши жители будут вам очень благодарны», – отметил Юрий Ильин во время праздничного радиомарафона, посвящённого запуску областного вещания «7 НЕБА».