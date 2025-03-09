Юрий Семёнов: «7 НЕБО» – одна из самых любимых моих радиостанций
Глава Порховского муниципального округа Юрий Ильин рассказал, что радиостанция «7 НЕБО» – одна из его любимых.
«Я открою вам небольшой секрет. «7 НЕБО» – это одна из самых любимых моих радиостанций. Всегда в машине включаю именно «7 НЕБО» по одной простой причине: у вас очень хорошая, качественная музыка всех направлений, и самое главное, что у вас мы можем узнать свежие новости о регионе. Радио в машине у меня играет всегда, и это «7 НЕБО». Думаю, что наши жители будут вам очень благодарны», – отметил Юрий Ильин во время праздничного радиомарафона, посвящённого запуску областного вещания «7 НЕБА».
Напомним, старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона. Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области.
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