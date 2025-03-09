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Общество

Михаил Шауркин: Я уже семь лет остаюсь поклонником радиостанции «7 НЕБО»

Глава Дновского района Михаил Шауркин рассказал, что постоянно слушает радиостанцию «7 НЕБО».

«Настроение поднимается от того, что в Псковской области началось такое широкое вещание радиостанции «7 НЕБО». Для меня это основная радиостанция. Я начал её слушать семь лет назад и до сих пор являюсь её поклонником. В отсутствие вещания слушал её по Интернету. На вашей радиостанции действительно можно почерпнуть много информации жителям Псковской области», – заявил он во время праздничного радиомарафона, посвящённого запуску областного вещания «7 НЕБА».

Напомним, старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона. Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области.

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