О героях былых времён и документах о войне и победе – в интервью с директором архива

22:30, 09 марта 2025, ПАИ

Как псковичи встречали 9 мая 1945 года? Почему 80 лет назад запрещали ходить в театр? Чем известно здание Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов? Откуда в архив приходят документы военного времени? Где искать историю семьи? На эти и другие вопросы ответила директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты России Наталья Исакова в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Свидетели истории

– Наталья Ивановна, вы не понаслышке знаете, что такое бережно хранить историю. Какие уникальные документы периода Великой Отечественной войны хранятся в архиве?

– Для нашего региона Великую Отечественную войну можно разделить на три периода. За время с начала войны до момента оккупации нашей территории сохранилось всего несколько десятков документов. Поэтому решения местных властей о мобилизации, противовоздушной обороне, о снабжении населения и охране порядка действительно уникальны.

В длительном периоде оккупации – фактически с 1941 по 1944 год – я бы отметила трофейные документы немецких оккупационных властей: сейчас они находятся на хранении в Государственном архиве Псковской области. Этот комплекс документов очень важен, поскольку в нём сохранились так называемые списки жителей. По этим документам мы выдавали огромное количество справок для подтверждения факта проживания на оккупированной территории и присвоения определённого статуса для предоставления льгот.

Очень важны документы периода восстановления после освобождения. 22 и 23 августа 1944 года были образованы Великолукская и Псковская области, и есть большой комплекс документов об организации административно-территориального деления, системы управления районов, о состоянии народного хозяйства, о переселении людей, о восстановлении предприятий.

И с момента освобождения каждого местечка, сельсовета работали комиссии по расследованию злодеяний, которые учитывали ущерб, нанесённый населению, учреждениям культуры, промышленности, всем организациям и фиксировали преступления, совершённые нацистами и их пособниками.

– Много ли в архиве частных материалов граждан?

– Массово личные документы участников Великой Отечественной войны граждане стали передавать в 1990-х годах: фотографии, военные билеты, различные справки. В 2000-х, когда госархивам стала доступна видеосъёмка, мы записали воспоминания жителей Пскова – участников Сталинградской и Курской битв, освобождения Прибалтики. Это очень ценные источники информации.

– Рассказывали, как встречали Победу 9 мая 1945 года?

– Редко, чаще вспоминают фронтовые будни. Во всех районах и сельсоветах 9 мая 1945 года проходили митинги, по большей части стихийные. Например, в архиве есть немало фотографий с митинга, который прошёл в Пскове. А недавно мы нашли докладную записку секретаря Псковского райкома Акатова [в период освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1944 года Виктор Акатов был назначен первым секретарём Псковского райкома ВКП (б). – ПАИ], где он описывает, как проходило 9 мая в Псковском районе и как жители участвовали в митинге, который проходил в Пскове. В тот год буквально накануне 9 мая, в конце апреля, был открыт отремонтированный мост через реку Великую, и есть очень известная фотография, когда через этот мост переходят части Красной армии.

У нас есть альбом, подготовленный Псковской областной комиссией по расследованию злодеяний, куда были включены послевоенные фотографии разрушенных памятников архитектуры, в том числе и Псковского драмтеатра. Для меня самой было открытием, что в разрушенном театре с момента освобождения в июле и до сентября 1944 года проходили собрания и концерты. И недавно нашли документ – специальное решение о запрете помещения театра и проведения там всяких мероприятий, потому что это небезопасно.

– Как пополняются архивные фонды, связанные с этим периодом?

– Если говорить о государственных источниках, я бы назвала отделения Социального фонда России в Псковской области. У них есть дела по назначению пенсий, в том числе документы участников Великой Отечественной войны. Мы были практически первым регионом в РФ, где архив в 2007 году начал принимать эти документы. Было принято решение, что пенсионные дела участников Великой Отечественной войны должны передаваться именно туда. Сейчас такая работа началась во всех регионах, поэтому востребован наш опыт. Информация из пенсионных дел очень активно используется при подготовке книги «Солдаты Победы».

Граждане тоже передают документы. В прошлом году поступили дневники и фотографии руководителя одного из партизанских отрядов Майорова, переданные его сыном. Он решил, что эти документы должны быть в архиве.

Семейные истории

– Как правильно искать в архиве информацию о своём родственнике?

– Прежде чем вы придёте в архив, неважно, по какой теме, надо посмотреть, что в вашем семейном архиве, опросить родственников, уточнить фамилию, имя, отчество, по возможности место жительства, дату рождения, чтобы было от чего оттолкнуться. Искать Ивана, который жил где-то на территории Псковской области, очень проблематично, поэтому надо собрать максимум информации.

Что касается участников Великой Отечественной войны, я рекомендую начать с портала «Память народа», где миллионы документов размещены в цифровом виде и есть прекрасная поисковая система.

Также в случае с участниками Великой Отечественной войны мы всегда рекомендуем обращаться в военкомат. В Псковском областном военкомате хранятся документы периода ВОВ, в частности о призыве, демобилизации. Есть личные дела офицерского состава, картотеки. В других субъектах подобные документы уже переданы в Государственный архив, надеюсь, что у нас когда-нибудь будет так же. Всё-таки документы периода войны требуют бережного отношения и, возможно, реставрации. У нас есть специалисты, которые могут поддерживать документы в должном состоянии, обеспечить условия хранения.

А в принципе, когда ищешь документы об истории своей семьи, надо обращаться в архивы и военкоматы по территориальному принципу. Если люди жили на территории Алтайского края и призывались там, значит, надо обращаться в архив Алтайского края.

– Обращаются ли в архив люди, которые живут в других уголках нашей страны или за рубежом?

– Пик таких запросов поступает с приближением 9 Мая. Прежде всего ищут пропавших без вести, очень много запросов, которые связаны с поиском захоронений. На сайте «Память народа» есть сведения о захоронениях участников войны, у нас есть и региональные ресурсы, где можно посмотреть списки людей, имена которых значатся на плитах. Обращаются поисковые отряды, когда ищут родственников участника Великой Отечественной войны, который был обнаружен в ходе поисковых работ, и есть его личные данные. Мы оказываем всяческую помощь, смотрим документы вплоть до дореволюционных, ищем родственников, которые даже не подозревали, что их предок на Псковской земле остался. В том году передали одной семье орден, принадлежащий нашему псковичу, а награда была обнаружена на территории Наурского района бывшей Чечено-Ингушской АССР.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ













Скоро 9 Мая

– Какие мероприятия готовит архив к 80-летию Победы?

– 17–19 апреля пройдут XX Псковские архивные чтения на базе Псковского государственного университета и Государственного архива Псковской области. Всех приглашаем принять участие: конференция не только для специалистов, у нас есть целая молодёжная площадка для студентов и учащихся старших классов с не менее ценными историческими изысканиями. Информационное письмо размещено на нашем сайте и на страничке в социальной сети.

К этому событию выйдет издание материалов прошлой конференций, которая была посвящена 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию образования Псковской области. Будет опубликовано много новых данных как об истории Великой Отечественной войны, так и о послевоенном восстановлении Пскова. Также подготовим выставку документов из личных фондов участников войны, которую планируем разместить в Псковском государственном университете. Все материалы размещаем на сайте, отсылаем наши издания во все библиотеки региона, так что их можно будет почитать и на бумаге, и в электронном виде.

– Архив замечательно ведёт соцсети, а к юбилею Победы вы придумали специальную рубрику.

– Мы создали рубрику «На пути к Победе», где будем публиковать архивные документы, которые рассказывают не только об истории боевых действий на территории нашего региона, но и о периоде оккупации. Различные бытовые подробности, в том числе и о злодеяниях, совершённых на территории региона. Великая Отечественная война – и героическая страница в истории, и большая трагедия мирного населения: в нашем регионе погибло свыше 70 000 человек. Также остановимся на освобождении региона: как встречали освободителей, какой огромный вклад внесли наши люди в достижения послевоенного времени.



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области





Место памяти и скорби

– Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов открылся чуть более двух лет назад. Каковы итоги его работы?

– Это очень важный для нашего региона проект и первый в Российской Федерации музей, который рассказывает о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Уникальность в том, чтобы были представлены не только архивные документы, но и находки поисковиков, работа Следственного комитета по расследованию преступлений, совершённых на территории нашего региона, вплоть до решения суда в 2021 году, когда впервые в Российской Федерации преступления времён Великой Отечественной войны на Псковщине были признаны геноцидом советского народа. Со дня открытия музей посетило более 20 000 человек, очень много приходит школьных групп. Для посетителей организуют бесплатные экскурсии, которые проводят наши сотрудники. Записаться можно по телефону 22-00-45. Музей работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу – с 10:00 до 16:00.

Мы периодически делаем выставки, выставляя подлинные документы, фотографии. В прошлом году была выставка, посвящённая 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с письмами из блокадного Ленинграда, в том числе и с письмом, отправленным 28 января, буквально на следующий день после снятия блокады: оно начинается словами, что город свободен.

Были также представлены документы семьи Тани Савичевой – символа блокадного Ленинграда. Немногие знают, что она родилась в деревне Дворище Гдовского района. У нас есть заявление её папы, где он описывает весь свой путь, как стал булочником в Санкт-Петербурге, как сюда приезжал. Есть описание скромного дома, где первые месяцы прожила Таня Савичева.



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области





– Туристы приходят в музей?

– География гостевой книги музея – от Калининграда до Владивостока. Если брать нашу страну, мне кажется, из всех субъектов Российской Федерации. Большинство – обычные граждане, но, бывает, когда пишут отзыв, оказывается, что музей посетили представители МИДа или руководитель Смольного. Недавно были отзывы гостей из Германии, из Хельсинки (Финляндия) – и все со словами благодарности за правду, о которой там немногие знают. И очень всем нравится, как сделана экспозиция.

– Другие регионы перенимают наш опыт?

– После нас подобный музей открыли в Благовещенске. В прошлом году был создан Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации, и на одной конференции я рассказывала об опыте создания такого музея и о том, что наш музей – это не просто экскурсии, а социальная площадка. Граждане передают экспонаты, мы сотрудничаем с ПсковГУ, там есть сетевая российско-белорусская лаборатория, приезжают ребята для изучения документов. Здесь же проходил «Диктант Победы».

– У здания, где расположен музей, тоже непростая история.

– Это был доходный дом, построенный в конце XIX века. Там бывал Владимир Ильич Ленин, а в годы Великой Отечественной войны находилась эстонская полиция безопасности СД [карательная структура, созданная в Пскове во время оккупации города немецкими войсками. – ПАИ]. В полуподвальных помещениях были камеры. И доподлинно известно, что через ворота заезжала машина и людей увозили на расстрел в Глоты и Моглино.