Иван Мешков: С запуском радиостанции «7 НЕБО» жители смогут получать информацию более оперативно

13:39, 10 марта 2025, ПАИ

С запуском радиостанции «7 НЕБО» по Псковской области, в том числе на территории Гдовского района, жители смогут более оперативно получать необходимую информацию, заявил глава муниципалитета Иван Мешков.

«Запуск «7 НЕБА» мы оцениваем позитивно. Мы понимаем, что до наших слушателей информация будет доходить более оперативно и информативно», – отметил Иван Мешков во время праздничного радиомарафона, посвящённого запуску областного вещания «7 НЕБА».

Сам глава поделился, что любит слушать программы про спорт, но и культурные тоже не обходит стороной.

Кроме того, Иван Мешков допустил возможность организации выездной студии «7 НЕБА» на фестивале «Наше море». «Это замечательный фестиваль, который пользуется популярностью не только у наших местных жителей», – сказал он.