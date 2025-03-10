Олег Майоров отметил важность запуска радиовещания «7 НЕБА» в Невельском округе

13:56, 10 марта 2025, ПАИ

Своим мнением о запуске областного радиовещания «7 НЕБА» поделился глава Невельского муниципального округа Олег Майоров.

«С точки зрения управленческих решений, донесения информации, инструмента я, безусловно, отношусь к этому положительно. Невельский район на юге области является вторым крупным муниципальным образованием по численности населения после Великих Лук. Появление такого нового медийного инструмента действительно может использоваться для доведения важной информации. Это очень хорошее управленческое подспорье», – отметил он во время праздничного радиомарафона, посвящённого запуску областного вещания «7 НЕБА».