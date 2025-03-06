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Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с расширением вещания радиостанции «7 НЕБО» на весь регион

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с расширением вещания радиостанции «7 НЕБО».

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с расширением вещания радиостанции «7 НЕБО» на весь регион. Фото: ПАИ

«Значение оперативной и объективной информации переоценить сложно. Теперь во всех уголках нашей области жители смогут своевременно получать достоверные новости на волнах нашего радио. Уверен, особенно оценят такую возможность те, кто много времени проводит в поездках по региону», – подчеркнул он.

Глава региона также добавил, что это большое достижение, и поздравил жителей Псковской области со значимым событием.

«Радио «7 НЕБО» желаю всегда оставаться интересным, креативным, оперативным и честным со своими слушателями. Пусть хороших новостей будет как можно больше!» – заключил губернатор.

Напомним, старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона. Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области.

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