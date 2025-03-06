Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с расширением вещания радиостанции «7 НЕБО» на весь регион
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с расширением вещания радиостанции «7 НЕБО».
«Значение оперативной и объективной информации переоценить сложно. Теперь во всех уголках нашей области жители смогут своевременно получать достоверные новости на волнах нашего радио. Уверен, особенно оценят такую возможность те, кто много времени проводит в поездках по региону», – подчеркнул он.
Глава региона также добавил, что это большое достижение, и поздравил жителей Псковской области со значимым событием.
«Радио «7 НЕБО» желаю всегда оставаться интересным, креативным, оперативным и честным со своими слушателями. Пусть хороших новостей будет как можно больше!» – заключил губернатор.
Напомним, старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона. Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области.
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с расширением вещания радиостанции «7 НЕБО» на весь регион
Михаил Ведерников: В Псковской области все экстренные службы готовы к прохождению весенних паводков
Надежда Цыганова: Создание фонда «Защитники Отечества» стало важной вехой в жизни семей участников спецоперации
Псковичка Надежда Цыганова – о встрече с Путиным: Нам важна возможность говорить с президентом