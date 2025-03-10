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Происшествия

В районах Псковской области проводятся проверки по факту гибели четырёх рыбаков за сутки

В районах Псковской области проводятся проверки по факту гибели четырёх рыбаков, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по региону.

В районах Псковской области проводятся проверки по факту гибели четырёх рыбаков за сутки. Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

За сутки спасатели обнаружили тела четырёх человек, которые утонули в водоёмах Бежаницкого и Невельского районов. Для выяснения обстоятельств произошедшего следственные органы организовали процессуальные проверки. Предварительно установлено, что все погибшие провалились под лёд во время рыбалки.

В ведомстве напоминают: чтобы избежать трагических происшествий на воде, следует соблюдать правила безопасности и не выходить на тонкий лёд.

Также отмечается, что сейчас ледяная поверхность водоёмов в регионе не может выдержать вес человека. В связи с этим выходить на лёд категорически запрещается.

Ранее сообщалось, что более 20 рыбаков, провалившихся под лёд, спасено на озёрах Псковской области в минувшие выходные, 8–9 марта.

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