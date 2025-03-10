Тела двух утонувших рыбаков найдены в Бежаницком районе

15:49, 10 марта 2025, ПАИ

Во время поисково-водолазных работ на озере Алё в Бежаницком районе водолазы областной службы спасения обнаружили тела двух мужчин. Предположительно, это рыбаки 54 и 57 лет, пропавшие ранее, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работали сотрудники службы спасения, следователи следственного комитета и медики.

Ранее сообщалось, что более 20 рыбаков, провалившихся под лёд, спасены на озёрах Псковской области за минувшие выходные, 8–9 марта.