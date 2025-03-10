Тела двух утонувших рыбаков найдены в Бежаницком районе
Во время поисково-водолазных работ на озере Алё в Бежаницком районе водолазы областной службы спасения обнаружили тела двух мужчин. Предположительно, это рыбаки 54 и 57 лет, пропавшие ранее, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работали сотрудники службы спасения, следователи следственного комитета и медики.
Ранее сообщалось, что более 20 рыбаков, провалившихся под лёд, спасены на озёрах Псковской области за минувшие выходные, 8–9 марта.