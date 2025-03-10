Более 60 раз с начала года выезжали псковские спасатели по сообщениям о происшествиях на воде

22:57, 10 марта 2025, ПАИ

Более 60 выходов на водные объекты совершили с начала года псковские спасатели по сообщениям о происшествиях. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM) в Пскове.

«В данный момент происходит интенсивное распаление льда. Оно происходит ввиду положительных температур и дождей, которые очень сильно распаляют лёд. Лёд приобретает так называемую игольчатую структуру. Это очень опасный лед, который не позволяет удерживать вес человека и затрудняет попавшему под лёд возможность выбраться на поверхность», – отметил он.

Образование такого льда связано с нестабильной зимой, пояснил специалист: «Только Псковско-Чудское озеро замерзало четыре раза. Реки Великая, Пскова полностью не замерзали. Во всех муниципальных образованиях Псковской области были приняты запреты выхода людей на лёд. Но не всеми рыбаками, к сожалению, они соблюдались. Это и привело к гибели людей на воде, прежде всего на льду».

С начала 2025 года спасатели аварийной службы произвели 64 выезда по полученной информации о происшествиях на водных объектах, добавил он.

«Многие люди были спасены благодаря умелым и уверенным действиями спасателей Псковской области. В спасении принимали участие, конечно, и сами рыбаки, которые нарушали запрет выхода на лёд, и все небезразличные люди», – заключил сотрудник МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели подняли тела двух рыбаков со дна озера в Невельском районе. Также более 20 рыбаков, провалившихся под лёд, спасено на озёрах Псковской области в минувшие выходные, 8–9 марта.