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Происшествия

Спасатели подняли тела двух рыбаков со дна озера в Невельском районе

Тела двух рыбаков обнаружили во время поисково-водолазных работ в озере Ордово в Невельском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Спасатели подняли тела двух рыбаков со дна озера в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Спасатели подняли тела двух рыбаков со дна озера в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Спасатели подняли тела двух рыбаков со дна озера в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Спасатели подняли тела двух рыбаков со дна озера в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Погибшими оказались 50-летний и 79-летний мужчины. Предположительно, они провалились под лёд во время зимней рыбалки.

Тела переданы следственно-оперативной группе для установления обстоятельств трагедии. На месте работают следователи и спасатели.

Ранее сообщалось, что тела двух утонувших рыбаков найдены в Бежаницком районе. Также более 20 рыбаков, провалившихся под лёд, спасено на озёрах Псковской области в минувшие выходные, 8–9 марта.

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