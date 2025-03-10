Спасатели подняли тела двух рыбаков со дна озера в Невельском районе

20:56, 10 марта 2025, ПАИ

Тела двух рыбаков обнаружили во время поисково-водолазных работ в озере Ордово в Невельском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Погибшими оказались 50-летний и 79-летний мужчины. Предположительно, они провалились под лёд во время зимней рыбалки.

Тела переданы следственно-оперативной группе для установления обстоятельств трагедии. На месте работают следователи и спасатели.

Ранее сообщалось, что тела двух утонувших рыбаков найдены в Бежаницком районе. Также более 20 рыбаков, провалившихся под лёд, спасено на озёрах Псковской области в минувшие выходные, 8–9 марта.