Спасатели подняли тела двух рыбаков со дна озера в Невельском районе
Тела двух рыбаков обнаружили во время поисково-водолазных работ в озере Ордово в Невельском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Погибшими оказались 50-летний и 79-летний мужчины. Предположительно, они провалились под лёд во время зимней рыбалки.
Тела переданы следственно-оперативной группе для установления обстоятельств трагедии. На месте работают следователи и спасатели.
Ранее сообщалось, что тела двух утонувших рыбаков найдены в Бежаницком районе. Также более 20 рыбаков, провалившихся под лёд, спасено на озёрах Псковской области в минувшие выходные, 8–9 марта.
В районах Псковской области проводятся проверки по факту гибели четырёх рыбаков за сутки